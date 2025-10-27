GRABADO el 27-10-2025

¡Descontrol! Así celebraron los jugadores de Universitario la obtención del 'Tri' El Comercio

¡Nada detiene la alegría crema! Aunque la Liga1 anunció que no habría celebración oficial en Tarma, los jugadores de Universitario no dejaron pasar la oportunidad de festejar su tan ansiada estrella 29 . Sin vuelta olímpica, pero con el corazón a mil, el plantel celebró a su manera el histórico tricampeonato.



En los vestuarios, la fiesta continuó y las imágenes fueron compartidas por los propios protagonistas en redes sociales. ¡Mira cómo vibró la U tras alcanzar su gloria!



