GRABADO el 27-10-2025

Presidente José Jerí tiene 45 de aprobación según encuesta IPSOS Mirada de Fondo

El 45 de aprobación a la gestión del presidente José Jerí, según la reciente encuesta de Ipsos Perú, es analizado por la periodista Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este lunes 27 de octubre.



noticiashoy breakingnews politica Perú JoséJerí encuestaIpsos aprobaciónpresidencial DianaSeminario MiradaDeFondo análisis



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



José Jerí aprobación 2025

encuesta Ipsos Perú octubre

gestión presidencial en debate

videocolumna Diana Seminario

Mirada de fondo análisis

opinión pública Perú

política peruana hoy

evaluación gobierno José Jerí

últimos datos Ipsos Perú

análisis aprobación presidencial

Perú encuesta política

respaldo ciudadano a Jerí

cambios en percepción pública

tendencias políticas Perú

resultados encuesta Ipsos

impacto de encuestas en gobierno

columna de opinión política

reacciones a encuesta Jerí

lunes 27 octubre análisis

popularidad presidencial Perú

Desde EL COMERCIO

Carlos Bruce respalda modelo bukeliano de José Jerí frente a la delincuencia El Comercio.

Carlos Bruce a favor del toque de queda en algunos distritos de Lima El Comercio.

NOTICIAS PERÚ 27 DE OCTUBRE: JERÍ LIDERA OPERATIVOS NOCTURNOS, ALERTA DANITARIA POR SEDANTE Y MÁS.

¡Descontrol! Así celebraron los jugadores de Universitario la obtención del 'Tri' El Comercio.

PEDICURE PARLAMENTARIO: LUCINDA NAILS UNO MÁS ENVIVO.

Presidente Jerí felicitó a Universitario por su tricampeonato El Comercio.

Presidente José Jerí tiene 45 de aprobación según encuesta IPSOS Mirada de Fondo.

CINCO MUERTOS CADA DÍA: LA CIFRA QUE DESBORDA AL GOBIERNO DE JOSÉ JERÍ EN VIVO.

Milei y su partido triunfan en el Congreso: ¿qué significa para sus reformas? El Comercio.

ADT VS UNIVERSITARIO EN VIVO TORNEO CLAUSURA 2025 El Comercio.

Trump busca acuerdo con China y posible reunión con Kim Jong Un en Asia El Comercio.

Elecciones clave en Argentina: Milei busca apoyo para sus reformas El Comercio.

Hezbolá se expande en Venezuela y LATAM con apoyo de regímenes aliados El Comercio.

Chofer denuncia abandono policial en una de las rutas más extorsionadas de Lima Pasa en la Calle.

De la cumbre a las sanciones: cómo Trump pasó del diálogo con Putin al castigo a Rusia El Comercio.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.