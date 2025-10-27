Presidente José Jerí tiene 45 de aprobación según encuesta IPSOS Mirada de Fondo
El 45 de aprobación a la gestión del presidente José Jerí, según la reciente encuesta de Ipsos Perú, es analizado por la periodista Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" de este lunes 27 de octubre.
noticiashoy breakingnews politica Perú JoséJerí encuestaIpsos aprobaciónpresidencial DianaSeminario MiradaDeFondo análisis
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
José Jerí aprobación 2025
encuesta Ipsos Perú octubre
gestión presidencial en debate
videocolumna Diana Seminario
Mirada de fondo análisis
opinión pública Perú
política peruana hoy
evaluación gobierno José Jerí
últimos datos Ipsos Perú
análisis aprobación presidencial
Perú encuesta política
respaldo ciudadano a Jerí
cambios en percepción pública
tendencias políticas Perú
resultados encuesta Ipsos
impacto de encuestas en gobierno
columna de opinión política
reacciones a encuesta Jerí
lunes 27 octubre análisis
popularidad presidencial Perú
Desde EL COMERCIO
Carlos Bruce respalda modelo bukeliano de José Jerí frente a la delincuencia El Comercio.
Carlos Bruce a favor del toque de queda en algunos distritos de Lima El Comercio.
NOTICIAS PERÚ 27 DE OCTUBRE: JERÍ LIDERA OPERATIVOS NOCTURNOS, ALERTA DANITARIA POR SEDANTE Y MÁS.
¡Descontrol! Así celebraron los jugadores de Universitario la obtención del 'Tri' El Comercio.
PEDICURE PARLAMENTARIO: LUCINDA NAILS UNO MÁS ENVIVO.
Presidente Jerí felicitó a Universitario por su tricampeonato El Comercio.
Presidente José Jerí tiene 45 de aprobación según encuesta IPSOS Mirada de Fondo.
CINCO MUERTOS CADA DÍA: LA CIFRA QUE DESBORDA AL GOBIERNO DE JOSÉ JERÍ EN VIVO.
Milei y su partido triunfan en el Congreso: ¿qué significa para sus reformas? El Comercio.
ADT VS UNIVERSITARIO EN VIVO TORNEO CLAUSURA 2025 El Comercio.
Trump busca acuerdo con China y posible reunión con Kim Jong Un en Asia El Comercio.
Elecciones clave en Argentina: Milei busca apoyo para sus reformas El Comercio.
Hezbolá se expande en Venezuela y LATAM con apoyo de regímenes aliados El Comercio.
Chofer denuncia abandono policial en una de las rutas más extorsionadas de Lima Pasa en la Calle.
De la cumbre a las sanciones: cómo Trump pasó del diálogo con Putin al castigo a Rusia El Comercio.
Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.