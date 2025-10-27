GRABADO el 27-10-2025

Carlos Bruce a favor del toque de queda en algunos distritos de Lima El Comercio

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Carlos Bruce respalda modelo bukeliano de José Jerí frente a la delincuencia El Comercio.

Carlos Bruce a favor del toque de queda en algunos distritos de Lima El Comercio.

NOTICIAS PERÚ 27 DE OCTUBRE: JERÍ LIDERA OPERATIVOS NOCTURNOS, ALERTA DANITARIA POR SEDANTE Y MÁS.

¡Descontrol! Así celebraron los jugadores de Universitario la obtención del 'Tri' El Comercio.

PEDICURE PARLAMENTARIO: LUCINDA NAILS UNO MÁS ENVIVO.

Presidente Jerí felicitó a Universitario por su tricampeonato El Comercio.

Presidente José Jerí tiene 45 de aprobación según encuesta IPSOS Mirada de Fondo.

CINCO MUERTOS CADA DÍA: LA CIFRA QUE DESBORDA AL GOBIERNO DE JOSÉ JERÍ EN VIVO.

Milei y su partido triunfan en el Congreso: ¿qué significa para sus reformas? El Comercio.

ADT VS UNIVERSITARIO EN VIVO TORNEO CLAUSURA 2025 El Comercio.

Trump busca acuerdo con China y posible reunión con Kim Jong Un en Asia El Comercio.

Elecciones clave en Argentina: Milei busca apoyo para sus reformas El Comercio.

Hezbolá se expande en Venezuela y LATAM con apoyo de regímenes aliados El Comercio.

Chofer denuncia abandono policial en una de las rutas más extorsionadas de Lima Pasa en la Calle.

De la cumbre a las sanciones: cómo Trump pasó del diálogo con Putin al castigo a Rusia El Comercio.

Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.