GRABADO el 22-08-2025

Pedro Castillo se solidariza con Betssy Chávez

DUERME EN EL PATIO Betssy Chávez tuvo que asistir a la fuerza a la audiencia de este 21 de agosto por el juicio que se le sigue junto a Pedro Castillo y otros, por el delito de rebelión. La expresidenta del Consejo de Ministros, quien dio una tregua de 48 horas a su huelga de hambre seca, aseguró que su medida de lucha no se compara con el temor que padece a diario en el penal penitenciario, donde sus agresoras continúan conviviendo con ella en la misma área. Con la voz resquebrajada, pidió al ministro de Justicia que haga algo por ella, pues cada día su situación se agrava. El juzgado finalmente le otorgó el permiso de retirarse de la audiencia.



En tanto, Pedro Castillo expresó su respaldo público a Betssy Chávez y denunció a quienes lo investigan, señalando una diferencia en su tratamiento con respecto a Dina Boluarte. "El Perú tiene que abrir los ojos", dijo.





