GRABADO el 19-09-2025

Gobernador Werner Salcedo rompe el silencio y sentencia que Machu Picchu no tapará la inacción

Machu Picchu no es cortina de humo, así dispara el gobernador Werner Salcedo en medio de la pelea por la ruta Hiram Bingham. Denuncia que la crisis no es solo entre empresarios ni por buses, sino un síntoma del fracaso del centralismo y de la indiferencia del Ejecutivo. Mientras Cusco genera gas, minería y turismo, sus distritos siguen esperando hasta 12 años por agua, salud y educación.

Salcedo advierte que el santuario se deteriora como Kuélap, mientras en Lima responden con resoluciones simbólicas como declarar el Día del Pan con Chicharrón en lugar de instalar una mesa de diálogo urgente.

Propone crear una autoridad autónoma del Valle Sagrado y reclama que Cusco administre su propio patrimonio. El mensaje es directo: dejar de pelear entre nosotros por migajas y exigir al Estado soluciones reales para Machu Picchu y para todo el sur.



