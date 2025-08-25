GRABADO el 25-08-2025

Dina Boluarte juramentó a tres nuevos ministros

La presidenta Dina Boluarte, tomó juramento a tres nuevos ministros de estado.



Uno a uno fue tomando juramento, Ana Peña Cardoza es la nueva ministra de la mujer en tanto que Fanny Montellanos quien ocupaba este cargo ahora es la cabeza en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.



Un hecho que llamó la atención es el regreso al gabinete de Juan José Santibáñez en el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Como se recuerda, este nombramiento de inmediato generó la reacción de algunos miembros del Congreso, como se recuerda, el parlamento lo censuró en el mes de marzo de este año, cuando ocupaba el cargo de ministro del interior.



Cabe señalar, que el nuevo ministro de justicia y de derechos humanos, afronta investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de influencias.



Por tal motivo su nombramiento genera grandes dudas sobre la independencia judicial y la transparencia del ejecutivo en plena crisis política que afronta el país.



Desde Cosmos Perú

