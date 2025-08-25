GRABADO el 25-08-2025

PNP incauta gran cantidad de ketes con PBC durante operativo

Golpe a la venta y micro comercialización de drogas en el porvenir. Agentes policiales de la comisaria Nicolás Alcázar, intervinieron a un sujeto a quien presuntamente se le encontró más de 400 ketes de pasta básica de cocaína

Parte de la ilícita mercadería se encontraba escondida en diferentes partes de un predio al tenía acceso el sujeto identificado como Segundo Pedro Vega Salirrosas de 46 años, alias "Shego".



En ventanas y hasta enterrados, agentes policiales fueron encontrado las bolsas que contenían los ketes, dentro de la vivienda ubicada en la intersección de la calle 17 con Tito Conde Mayta en el distrito zapatero.



Alias Shego fue puesto a disposición de la sub-unidad PNP El Porvenir para las diligencias de ley.



