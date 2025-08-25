GRABADO el 25-08-2025

Un fallecido, varios heridos y un secuestrado por minería

Sujetos ingresaron a una bocamina de oro y atacaron a un grupo mineros que se encontraban realizando sus trabajados en el sector Pueblo Nuevo en Pataz.



Según información policial, los presuntos delincuentes portaban armas de largo alcance y explosivos.



Consecuencia de este hecho una persona falleció, esta fue identificada como Nicolás Esteban Alayo Flores.



Además de dos heridos, identificados como Efraín Castillo Vera y Amílcar Ramírez Roque.



En una inmediata acción, la PNP junto al Ejército del Perú iniciaron un intenso operativo, logrando rescatar horas más tarde a la persona secuestrada identificada como Gregorio Alayo Gómez . Tras la intervención se supo que cinco presuntos delincuentes resultaron heridos, en tanto otros terminaron rindiéndose.



La situación es más alarmante porque ocurre bajo un estado de emergencia que aún sigue vigente en Pataz. El gobierno dispuso esta medida para recuperar el orden interno, pero en la práctica, la provincia continúa sumida en el caos.



Desde Cosmos Perú

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

