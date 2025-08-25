GRABADO el 25-08-2025

Choque entre mototaxi y motocicleta deja un herido de gravedad

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en la campiña de Moche, donde un mototaxi y una motocicleta colisionaron violentamente, dejando como saldo a una persona gravemente herida. El hecho quedó registrado por una de las cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió evidenciar la magnitud del impacto.



De acuerdo con el testimonio de un vecino, el estruendo del choque lo obligó a salir de su vivienda y, al llegar al lugar, pudo observar que el conductor de la motocicleta presentaba serias lesiones en la cabeza y en distintas partes del cuerpo. La víctima fue auxiliada de inmediato debido a la gravedad de sus heridas.



El mismo poblador manifestó que no es la primera vez que se registran este tipo de accidentes, pues en la zona no existen rompemuelles que obliguen a los vehículos a reducir la velocidad. Según indicó, los vecinos ya han solicitado en reiteradas ocasiones al alcalde de Moche la instalación de medidas de seguridad vial para evitar más tragedias.



Con gran preocupación, el testigo advirtió además que muy cerca del lugar del choque existe una curva peligrosa junto a un canal de regadío, donde en anteriores oportunidades varios vehículos han terminado cayendo, poniendo en riesgo la vida de conductores y pasajeros.



Hasta el lugar se trasladaron rápidamente efectivos de serenazgo y de la Policía Nacional, quienes brindaron apoyo al joven motociclista herido. Se conoció de manera preliminar que el mototaxi involucrado en el accidente sería informal.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Oleajes anómalos continuarán hasta el 27 de agosto.

Delgado: "si algo me pasa, responsabilizo a anterior gestión".

III feria gastronómica será este 28 y 29 de agosto.

Vecinos de las casuarinas alzan la voz contra la inseguridad.

PNP incauta gran cantidad de ketes con PBC durante operativo.

Un fallecido, varios heridos y un secuestrado por minería.

PNP desarticula presunta banda criminal La Jauría.

Tres adolescentes implicados en presunta extorsión.

Delincuente arrastra a profesora para robarle.

"Los Palermos de la FM" implicados en extorsión.

Triple accidente en la carretera industrial generó caos vehicular.

Choque entre mototaxi y motocicleta deja un herido de gravedad.

Incrementan casos de ciberdelincuencia a través del WhatsApp.

Dina Boluarte juramentó a tres nuevos ministros.

EnVivo COSMOS NOTICIAS NORTE: EDICIÓN MATINAL 25 DE AGOSTO DE 2025.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.