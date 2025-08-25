GRABADO el 25-08-2025

Delincuente arrastra a profesora para robarle

Un presunto delincuente identificado como Jesús Felipe Arévalo Luliquis (19) fue detenido por agentes de la Comisaría del Norte, luego de agredir a una profesora de 41 años para despojarla de su cartera con objetos de valor.



El ataque ocurrió a las 6:22 de la mañana en la intersección de las calles Luis Oyarce y Juan Ramos, en la cuarta etapa de la urbanización La Primavera, en Chiclayo. Cámaras de seguridad registraron la violenta escena.



Tras la denuncia de la agraviada, los efectivos policiales iniciaron un rápido operativo de búsqueda. Gracias a labores de inteligencia, se logró ubicar y detener al presunto hampón en tiempo récord.



El sujeto fue intervenido en la intersección de la avenida Las Américas con la calle Los Trigales, en el pueblo joven Upis Señor de Los Milagros. La Policía Nacional informó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Vecinos de las casuarinas alzan la voz contra la inseguridad.

PNP incauta gran cantidad de ketes con PBC durante operativo.

Un fallecido, varios heridos y un secuestrado por minería.

PNP desarticula presunta banda criminal La Jauría.

Tres adolescentes implicados en presunta extorsión.

Delincuente arrastra a profesora para robarle.

"Los Palermos de la FM" implicados en extorsión.

Triple accidente en la carretera industrial generó caos vehicular.

Choque entre mototaxi y motocicleta deja un herido de gravedad.

Incrementan casos de ciberdelincuencia a través del WhatsApp.

Dina Boluarte juramentó a tres nuevos ministros.

EnVivo COSMOS NOTICIAS NORTE: EDICIÓN MATINAL 25 DE AGOSTO DE 2025.

Padre e hijo detenidos por presunta extorsión a comerciante.

Detienen a sujeto acusado de robar vehículo en Wichanzao.

Afectados por atentado en av. Perú esperan por ayuda.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.