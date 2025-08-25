GRABADO el 25-08-2025

Vecinos de las casuarinas alzan la voz contra la inseguridad

Un grupo de vecinos de la urbanización Las Casuarinas se organizó para expresar públicamente su malestar por la inseguridad que enfrentan a diario.

Señalan que en las avenidas Montesinos y Ramón Zavala merodean personas sospechosas que han llegado incluso a lanzar amenazas.

Los moradores indicaron que viven con temor permanente, pues consideran que la zona se ha convertido en un punto vulnerable para actos delictivos.
Si bien unidades de Serenazgo acuden ocasionalmente al sector, los vecinos aseguran que su labor no es suficiente.

Ante esta situación, los ciudadanos exigieron al municipio y a la Policía Nacional que dispongan mayor seguridad, instalen luminarias y refuercen la vigilancia.

Consideran que estas medidas son urgentes para devolver la tranquilidad a las familias de Las Casuarinas.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

Día de la Defensa Nacional

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Día Mundial de los Lagos

Nacimiento del Mariscal Agustín Gamarra

