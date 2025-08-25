GRABADO el 25-08-2025

Vecinos de las casuarinas alzan la voz contra la inseguridad

Un grupo de vecinos de la urbanización Las Casuarinas se organizó para expresar públicamente su malestar por la inseguridad que enfrentan a diario.



Señalan que en las avenidas Montesinos y Ramón Zavala merodean personas sospechosas que han llegado incluso a lanzar amenazas.



Los moradores indicaron que viven con temor permanente, pues consideran que la zona se ha convertido en un punto vulnerable para actos delictivos.

Si bien unidades de Serenazgo acuden ocasionalmente al sector, los vecinos aseguran que su labor no es suficiente.



Ante esta situación, los ciudadanos exigieron al municipio y a la Policía Nacional que dispongan mayor seguridad, instalen luminarias y refuercen la vigilancia.



Consideran que estas medidas son urgentes para devolver la tranquilidad a las familias de Las Casuarinas.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Oleajes anómalos continuarán hasta el 27 de agosto.

Delgado: "si algo me pasa, responsabilizo a anterior gestión".

III feria gastronómica será este 28 y 29 de agosto.

Vecinos de las casuarinas alzan la voz contra la inseguridad.

PNP incauta gran cantidad de ketes con PBC durante operativo.

Un fallecido, varios heridos y un secuestrado por minería.

PNP desarticula presunta banda criminal La Jauría.

Tres adolescentes implicados en presunta extorsión.

Delincuente arrastra a profesora para robarle.

"Los Palermos de la FM" implicados en extorsión.

Triple accidente en la carretera industrial generó caos vehicular.

Choque entre mototaxi y motocicleta deja un herido de gravedad.

Incrementan casos de ciberdelincuencia a través del WhatsApp.

Dina Boluarte juramentó a tres nuevos ministros.

EnVivo COSMOS NOTICIAS NORTE: EDICIÓN MATINAL 25 DE AGOSTO DE 2025.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.