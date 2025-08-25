GRABADO el 25-08-2025

"Los Palermos de la FM" implicados en extorsión

La Policía Nacional asestó un duro golpe a la delincuencia organizada. En un operativo de inteligencia se logró la captura del líder de la banda criminal y de una de sus integrantes, implicados en los presuntos delitos de extorsión y peligro común.



La intervención se realizó en esta zona de la urbanización Las Casuarinas, cuando agentes de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) y de la Región Policial La Libertad sorprendieron a los presuntos delincuentes en la intersección de la avenida Fernando de Montesinos y calle 20.



Los detenidos fueron identificados como Mirko David Aliaga Camus (42), alias Chalayo, cabecilla de la organización, y María Laura Muñoz Montesinos (25), alias Colorada, pareja sentimental del líder. Durante el operativo se incautaron dos cartuchos de dinamita, tres teléfonos celulares y un vehículo mayor.



De acuerdo con las investigaciones, uno de los teléfonos decomisados era utilizado para enviar mensajes extorsivos a una ciudadana de 32 años, quien había denunciado el hecho. La Policía Nacional destacó que esta captura representa un paso importante en la lucha contra las bandas criminales que operan en la región.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Oleajes anómalos continuarán hasta el 27 de agosto.

Delgado: "si algo me pasa, responsabilizo a anterior gestión".

III feria gastronómica será este 28 y 29 de agosto.

Vecinos de las casuarinas alzan la voz contra la inseguridad.

PNP incauta gran cantidad de ketes con PBC durante operativo.

Un fallecido, varios heridos y un secuestrado por minería.

PNP desarticula presunta banda criminal La Jauría.

Tres adolescentes implicados en presunta extorsión.

Delincuente arrastra a profesora para robarle.

"Los Palermos de la FM" implicados en extorsión.

Triple accidente en la carretera industrial generó caos vehicular.

Choque entre mototaxi y motocicleta deja un herido de gravedad.

Incrementan casos de ciberdelincuencia a través del WhatsApp.

Dina Boluarte juramentó a tres nuevos ministros.

EnVivo COSMOS NOTICIAS NORTE: EDICIÓN MATINAL 25 DE AGOSTO DE 2025.

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.