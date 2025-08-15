GRABADO el 15-08-2025

EN VIVO: Dina Boluarte llega a la ISLA CHINERÍA en SANTA ROSA

Dina Boluarte llega a la ISLA CHINERÍA en SANTA ROSA

La presidente Dina Boluarte visita el distrito de Santa Rosa, en la Isla Chinería, región Loreto, un territorio peruano sobre el que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó su soberanía.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

