GRABADO el 15-08-2025

LOS MEJORES MOMENTOS Vive el emocionante encuentro de las entradas de cappo 2025 en Arequipa

TRADICIÓN Y FIESTA A diferencia de años anteriores, las delegaciones de la Entrada de Ccapo de la Cuenca Sur Oriental de Arequipa y la Entrada de Ccapo del distrito de Cayma se encontraron este año en la Plaza de Armas de la Ciudad Blanca. Ambos pasacalles se unieron en un solo recorrido que llenó de alegría e hizo bailar a miles de personas. La actividad se desarrolló con motivo del 485 aniversario de Arequipa.



