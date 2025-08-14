GRABADO el 14-08-2025

¿CANTAN VICTORIA? Vizcarra: Sus últimas horas en libertad y las reacciones a su prisión preventiva

"ME ENCANTÓ SU CARA DE SORPRESA" Martín Vizcarra ya se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, donde cumplirá cinco meses de prisión preventiva. La reacción de sus adversarios políticos no se hizo esperar. Los congresistas Norma Yarrow y Alejandro Muñante expresaron su respaldo a la decisión judicial. Me encantó ver la cara de sorpresa que puso cuando le dictaron la prisión preliminar, declaró Yarrow. Por otro lado, simpatizantes y familiares del exmandatario manifestaron su rechazo a la medida, asegurando que responde a intereses políticos y electorales.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu loultimonoticiasperu ultimasnoticias loultimo noticiashoyperu congreso noticiashoy martínvizcarra martínvizcarra prisiónpreventiva prisionpreventiva renovacionpopular congresodelperu congresoperu

Desde El Búho pe

¿CANTAN VICTORIA? Vizcarra: Sus últimas horas en libertad y las reacciones a su prisión preventiva.

¿Sancionados? Hablan los congresistas que protestaron durante Mensaje de Dina AGENDA REGIONAL.

La Libertad: Agente de seguridad abate a presunto delincuente tras intento de asalto.

Arequipa: Valle de Tambo denuncia exclusión de Corso de la Amistad por presión de Southern.

Ayacucho: Fredepa acusa al Gobierno Regional de generar divisiones en sindicatos de construcción.

PASÓ EN EL PERÚ: Excluyen al Valle de Tambo por presión de la minera Southern en Arequipa.

Hacinamiento en penal de Barbadillo: Martín Vizcarra a prisión por 5 meses Pico a Pico.

SE MORDIÓ POR LOS NERVIOS La última defensa de Martín Vizcarra antes de recibir prisión preventiva.

MARTÍN VIZCARRA EN VIVO: audiencia de prisión preventiva contra el expresidente.

Y YA ANUNCIAN PROTESTAS... Dina Boluarte promulga polémica ley de Amnistía desafiando a la CIDH.

SE DESMARCA DE LA ACTUAL CRISIS Jorge del Castillo afirma que nunca respaldó la vacancia de PPK.

Arequipa: Tras observación del gobernador Rohel Sánchez, se suspendió temporalmente viabilidad dada.

El regreso de Vane a la Fiscalía y más provocaciones de Colombia Pico a Pico.

Cusco: Denuncian cobros irregulares para ingresar a la Montaña de Siete Colores PASÓ EN EL PERÚ.

La Libertad: César Acuña se lava las manos y niega todas las acusaciones que embarran a su gestión.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.