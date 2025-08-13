GRABADO el 13-08-2025

Hacinamiento en penal de Barbadillo: Martín Vizcarra a prisión por 5 meses Pico a Pico

Hoy en Pico a pico:

- Hacinamiento en penal de Barbadillo: Martín Vizcarra a prisión por 5 meses

- Desafiando a la CIDH, Dina Boluarte arma show para promulgar Ley de Amnistía

- Cosas que solo pasan en el Perú: Benavides a Fiscalía Suprema Penal, su hermana va al Jurado Electoral en el Callao y Jerí exculpado por hermanito Tomás Gálvez

- Conexión regional



¿Sancionados? Hablan los congresistas que protestaron durante Mensaje de Dina AGENDA REGIONAL.

La Libertad: Agente de seguridad abate a presunto delincuente tras intento de asalto.

Arequipa: Valle de Tambo denuncia exclusión de Corso de la Amistad por presión de Southern.

Ayacucho: Fredepa acusa al Gobierno Regional de generar divisiones en sindicatos de construcción.

PASÓ EN EL PERÚ: Excluyen al Valle de Tambo por presión de la minera Southern en Arequipa.

SE MORDIÓ POR LOS NERVIOS La última defensa de Martín Vizcarra antes de recibir prisión preventiva.

MARTÍN VIZCARRA EN VIVO: audiencia de prisión preventiva contra el expresidente.

Y YA ANUNCIAN PROTESTAS... Dina Boluarte promulga polémica ley de Amnistía desafiando a la CIDH.

SE DESMARCA DE LA ACTUAL CRISIS Jorge del Castillo afirma que nunca respaldó la vacancia de PPK.

Arequipa: Tras observación del gobernador Rohel Sánchez, se suspendió temporalmente viabilidad dada.

El regreso de Vane a la Fiscalía y más provocaciones de Colombia Pico a Pico.

Cusco: Denuncian cobros irregulares para ingresar a la Montaña de Siete Colores PASÓ EN EL PERÚ.

La Libertad: César Acuña se lava las manos y niega todas las acusaciones que embarran a su gestión.

Dejan atrás la música española: tunos sorprenden con repertorio de sus localidades.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

