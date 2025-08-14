GRABADO el 14-08-2025

¿Sancionados? Hablan los congresistas que protestaron durante Mensaje de Dina AGENDA REGIONAL

AGENDA REGIONAL La Red de Medios Regionales entrevista a los congresistas Ruth Luque, Jaime Quito y Wilson Quispe sobre lo que está ocurriendo en el Parlamento tras su protesta durante el discurso de Dina Boluarte.



¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!

Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

¿CANTAN VICTORIA? Vizcarra: Sus últimas horas en libertad y las reacciones a su prisión preventiva.

¿Sancionados? Hablan los congresistas que protestaron durante Mensaje de Dina AGENDA REGIONAL.

La Libertad: Agente de seguridad abate a presunto delincuente tras intento de asalto.

Arequipa: Valle de Tambo denuncia exclusión de Corso de la Amistad por presión de Southern.

Ayacucho: Fredepa acusa al Gobierno Regional de generar divisiones en sindicatos de construcción.

PASÓ EN EL PERÚ: Excluyen al Valle de Tambo por presión de la minera Southern en Arequipa.

Hacinamiento en penal de Barbadillo: Martín Vizcarra a prisión por 5 meses Pico a Pico.

SE MORDIÓ POR LOS NERVIOS La última defensa de Martín Vizcarra antes de recibir prisión preventiva.

MARTÍN VIZCARRA EN VIVO: audiencia de prisión preventiva contra el expresidente.

Y YA ANUNCIAN PROTESTAS... Dina Boluarte promulga polémica ley de Amnistía desafiando a la CIDH.

SE DESMARCA DE LA ACTUAL CRISIS Jorge del Castillo afirma que nunca respaldó la vacancia de PPK.

Arequipa: Tras observación del gobernador Rohel Sánchez, se suspendió temporalmente viabilidad dada.

El regreso de Vane a la Fiscalía y más provocaciones de Colombia Pico a Pico.

Cusco: Denuncian cobros irregulares para ingresar a la Montaña de Siete Colores PASÓ EN EL PERÚ.

La Libertad: César Acuña se lava las manos y niega todas las acusaciones que embarran a su gestión.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.