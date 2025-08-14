GRABADO el 14-08-2025

PASÓ EN EL PERÚ: ASFAH rechaza Ley de Amnistía aprobada por Dina Boluarte

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 14 agosto 2025

AYACUCHO: ASFAH rechaza ley de amnistía y advierte sobre sus implicancias
LORETO: Cónsul de Colombia en Iquitos destaca hermandad con Perú
CUSCO: Jubilados denuncian que ganan con 300 a 800 soles y no les alcanza para comer el mes completo
AREQUIPA: Streamer "El Arequipeñazo" Patricio Sucre Monroy es investigado por Fiscalía y podría enfrentar 3 años de cárcel

CORSO DE LA AMISTAD 2025 EN VIVO: La fiesta de Arequipa en El Búho.pe.

CORSO DE LA AMISTAD 2025 EN VIVO: La fiesta de Arequipa en El Búho.pe.

Martín Vizcarra ya está en Barbadillo, congresistas celebran su prisión Pico a Pico.

"GOBIERNO AUTORITARIO" Ruth Luque defiende protesta en el Congreso y rechaza posible sanción.

PASÓ EN EL PERÚ: ASFAH rechaza Ley de Amnistía aprobada por Dina Boluarte.

¿CANTAN VICTORIA? Vizcarra: Sus últimas horas en libertad y las reacciones a su prisión preventiva.

¿Sancionados? Hablan los congresistas que protestaron durante Mensaje de Dina AGENDA REGIONAL.

La Libertad: Agente de seguridad abate a presunto delincuente tras intento de asalto.

Arequipa: Valle de Tambo denuncia exclusión de Corso de la Amistad por presión de Southern.

Ayacucho: Fredepa acusa al Gobierno Regional de generar divisiones en sindicatos de construcción.

PASÓ EN EL PERÚ: Excluyen al Valle de Tambo por presión de la minera Southern en Arequipa.

Hacinamiento en penal de Barbadillo: Martín Vizcarra a prisión por 5 meses Pico a Pico.

SE MORDIÓ POR LOS NERVIOS La última defensa de Martín Vizcarra antes de recibir prisión preventiva.

MARTÍN VIZCARRA EN VIVO: audiencia de prisión preventiva contra el expresidente.

Y YA ANUNCIAN PROTESTAS... Dina Boluarte promulga polémica ley de Amnistía desafiando a la CIDH.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

