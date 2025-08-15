GRABADO el 15-08-2025

CORSO DE LA AMISTAD 2025 EN VIVO: La fiesta de Arequipa en El Búho.pe

Como cada 15 de agosto, Arequipa celebra su 485 aniversario de fundación con el tradicional Corso de la Amistad. Este 2025 celebran a la Ciudad Blanca unas 80 delegaciones en 4 agrupamientos.



Arequipa CorsoDeLaAmistad Fiesta Aniversario CiudadBlanca Perú

Desde El Búho pe

El Regreso Podcast En Arequipa hay fervor por la cultura arequipa podcastclips cultura.

CORSO DE LA AMISTAD 2025 EN VIVO: La fiesta de Arequipa en El Búho.pe.

LOS MEJORES MOMENTOS Vive el emocionante encuentro de las entradas de cappo 2025 en Arequipa.

¡FELIZ DÍA, AREQUIPA! El Búho saluda a la Ciudad Blanca en sus 485 años arequipa arequipaperu.

CORSO DE LA AMISTAD 2025 EN VIVO: La fiesta de Arequipa en El Búho.pe.

Martín Vizcarra ya está en Barbadillo, congresistas celebran su prisión Pico a Pico.

"GOBIERNO AUTORITARIO" Ruth Luque defiende protesta en el Congreso y rechaza posible sanción.

PASÓ EN EL PERÚ: ASFAH rechaza Ley de Amnistía aprobada por Dina Boluarte.

¿CANTAN VICTORIA? Vizcarra: Sus últimas horas en libertad y las reacciones a su prisión preventiva.

¿Sancionados? Hablan los congresistas que protestaron durante Mensaje de Dina AGENDA REGIONAL.

La Libertad: Agente de seguridad abate a presunto delincuente tras intento de asalto.

Arequipa: Valle de Tambo denuncia exclusión de Corso de la Amistad por presión de Southern.

Ayacucho: Fredepa acusa al Gobierno Regional de generar divisiones en sindicatos de construcción.

PASÓ EN EL PERÚ: Excluyen al Valle de Tambo por presión de la minera Southern en Arequipa.

Hacinamiento en penal de Barbadillo: Martín Vizcarra a prisión por 5 meses Pico a Pico.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.