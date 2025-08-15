CORSO DE LA AMISTAD 2025 EN VIVO: La fiesta de Arequipa en El Búho.pe
Como cada 15 de agosto, Arequipa celebra su 485 aniversario de fundación con el tradicional Corso de la Amistad. Este 2025 celebran a la Ciudad Blanca unas 80 delegaciones en 4 agrupamientos.
Arequipa CorsoDeLaAmistad Fiesta Aniversario CiudadBlanca Perú
Desde El Búho pe
El Regreso Podcast En Arequipa hay fervor por la cultura arequipa podcastclips cultura.
LOS MEJORES MOMENTOS Vive el emocionante encuentro de las entradas de cappo 2025 en Arequipa.
¡FELIZ DÍA, AREQUIPA! El Búho saluda a la Ciudad Blanca en sus 485 años arequipa arequipaperu.
