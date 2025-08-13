GRABADO el 13-08-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Excluyen al Valle de Tambo por presión de la minera Southern en Arequipa

AYACUCHO: Fredepa acusa al Gobierno Regional de generar divisiones en sindicatos de construcción

AREQUIPA: Dirigente del Valle de Tambo denuncia que fueron excluidos de Corso de la Amistad por presión de Southern

LA LIBERTAD: Agente de seguridad abate a presunto delincuente tras intento de asalto frente al Real Plaza Trujillo

CUSCO: Hija de víctima de atropello acude a policía anticorrupción de Huancayo tras sospechosa dilación policial en comisaría de Cusco

PUNO: Mujer grave tras aparente intento de feminicidio en Potojani, Chucuito

LORETO: Celebran 13 años de Río Amazonas como maravilla natural



