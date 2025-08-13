PASÓ EN EL PERÚ: Excluyen al Valle de Tambo por presión de la minera Southern en Arequipa
PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 13 agosto 2025
AYACUCHO: Fredepa acusa al Gobierno Regional de generar divisiones en sindicatos de construcción
AREQUIPA: Dirigente del Valle de Tambo denuncia que fueron excluidos de Corso de la Amistad por presión de Southern
LA LIBERTAD: Agente de seguridad abate a presunto delincuente tras intento de asalto frente al Real Plaza Trujillo
CUSCO: Hija de víctima de atropello acude a policía anticorrupción de Huancayo tras sospechosa dilación policial en comisaría de Cusco
PUNO: Mujer grave tras aparente intento de feminicidio en Potojani, Chucuito
LORETO: Celebran 13 años de Río Amazonas como maravilla natural
Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
Desde El Búho pe
CORSO DE LA AMISTAD 2025 EN VIVO: La fiesta de Arequipa en El Búho.pe.
CORSO DE LA AMISTAD 2025 EN VIVO: La fiesta de Arequipa en El Búho.pe.
Martín Vizcarra ya está en Barbadillo, congresistas celebran su prisión Pico a Pico.
"GOBIERNO AUTORITARIO" Ruth Luque defiende protesta en el Congreso y rechaza posible sanción.
PASÓ EN EL PERÚ: ASFAH rechaza Ley de Amnistía aprobada por Dina Boluarte.
¿CANTAN VICTORIA? Vizcarra: Sus últimas horas en libertad y las reacciones a su prisión preventiva.
¿Sancionados? Hablan los congresistas que protestaron durante Mensaje de Dina AGENDA REGIONAL.
La Libertad: Agente de seguridad abate a presunto delincuente tras intento de asalto.
Arequipa: Valle de Tambo denuncia exclusión de Corso de la Amistad por presión de Southern.
Ayacucho: Fredepa acusa al Gobierno Regional de generar divisiones en sindicatos de construcción.
PASÓ EN EL PERÚ: Excluyen al Valle de Tambo por presión de la minera Southern en Arequipa.
Hacinamiento en penal de Barbadillo: Martín Vizcarra a prisión por 5 meses Pico a Pico.
SE MORDIÓ POR LOS NERVIOS La última defensa de Martín Vizcarra antes de recibir prisión preventiva.
MARTÍN VIZCARRA EN VIVO: audiencia de prisión preventiva contra el expresidente.
Y YA ANUNCIAN PROTESTAS... Dina Boluarte promulga polémica ley de Amnistía desafiando a la CIDH.
Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.
El Búho pe
Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.