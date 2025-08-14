GRABADO el 14-08-2025

Ayacucho: Fredepa acusa al Gobierno Regional de generar divisiones en sindicatos de construcción

El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) denunció que decisiones del Gobierno Regional habrían provocado fisuras entre sindicatos de construcción civil, afectando la participación de los trabajadores en obras públicas. Dirigentes sostienen que estas acciones generaron confrontaciones entre sindicatos por el acceso a puestos de trabajo.

