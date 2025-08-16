GRABADO el 16-08-2025

El Regreso Podcast En Arequipa hay fervor por la cultura arequipa podcastclips cultura

NuevoCapítulo ElRegreso Podcast: En Arequipa hay fervor por la cultura. Maurizio Medo, poeta y editor, nos cuenta cómo llegó por amor, cómo ha cambiado la ciudad y su visión del ámbito cultural.

El Regreso Podcast En Arequipa hay fervor por la cultura arequipa podcastclips cultura.

CORSO DE LA AMISTAD 2025 EN VIVO: La fiesta de Arequipa en El Búho.pe.

LOS MEJORES MOMENTOS Vive el emocionante encuentro de las entradas de cappo 2025 en Arequipa.

¡FELIZ DÍA, AREQUIPA! El Búho saluda a la Ciudad Blanca en sus 485 años arequipa arequipaperu.

CORSO DE LA AMISTAD 2025 EN VIVO: La fiesta de Arequipa en El Búho.pe.

Martín Vizcarra ya está en Barbadillo, congresistas celebran su prisión Pico a Pico.

"GOBIERNO AUTORITARIO" Ruth Luque defiende protesta en el Congreso y rechaza posible sanción.

PASÓ EN EL PERÚ: ASFAH rechaza Ley de Amnistía aprobada por Dina Boluarte.

¿CANTAN VICTORIA? Vizcarra: Sus últimas horas en libertad y las reacciones a su prisión preventiva.

¿Sancionados? Hablan los congresistas que protestaron durante Mensaje de Dina AGENDA REGIONAL.

La Libertad: Agente de seguridad abate a presunto delincuente tras intento de asalto.

Arequipa: Valle de Tambo denuncia exclusión de Corso de la Amistad por presión de Southern.

Ayacucho: Fredepa acusa al Gobierno Regional de generar divisiones en sindicatos de construcción.

PASÓ EN EL PERÚ: Excluyen al Valle de Tambo por presión de la minera Southern en Arequipa.

Hacinamiento en penal de Barbadillo: Martín Vizcarra a prisión por 5 meses Pico a Pico.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

16 de agosto de 2025

