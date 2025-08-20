GRABADO el 20-08-2025

Rafael Lopez Aliaga se pronuncia contra la burocracia

López Aliaga contra la burocracia:

El alcalde de Lima afirmó que la burocracia no deja caminar al Estado y que un decreto de urgencia es clave para destrabar los procesos en el sector transporte.



