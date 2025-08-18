GRABADO el 18-08-2025

SJL: Bus que se estrelló contra la estación Santa Rosa del tren eléctrico deja heridos

Accidente en SJL: un bus de transporte público se estrelló contra la estación Santa Rosa de la Línea 1 del Metro de Lima. El choque dejó 12 heridos, entre ellos 9 pasajeros que fueron llevados a una clínica.



Según la ATU, el accidente habría sido causado por una falla en los frenos.



¿Qué opinas? ¿Se debería reforzar la fiscalización de estas unidades?



SanJuanDeLurigancho Accidente MetroDeLima SJL NoticiasSJL

