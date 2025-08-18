GRABADO el 18-08-2025

Dirigente de APP intenta besar a César Acuña durante presentación oficial

"Me emocioné, me olvidé" dijo César Acuña tras intentar ser besado por el coordinador político de APP en Alto Trujillo, Jorge Sigüenza, en La Libertad. La grabación fue transmitida en redes desde los canales oficiales del partido de Acuña y en comentarios se cuestionó tanto el acto como el pasado polémico de Sigüenza.



Desde Revista CARETAS

