GRABADO el 19-08-2025

Extorsionadores detonan explosivo en un condominio ubicado frente a la PUCP

Un artefacto explosivo fue detonado durante la madrugada en un condominio ubicado frente a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en el Cercado de Lima, en un hecho que ha generado alarma entre los residentes de la zona, pues dicen ser personas de bajos recursos: Aquí vive gente humilde, no hay empresarios acaudalados ni políticos.



Desde Revista CARETAS

