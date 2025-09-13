GRABADO el 13-09-2025

CONTRA LAS AFP PNP reprime a jóvenes que rechazan la polémica reforma del sistema de pensiones

Un nutrido grupo de jóvenes y ciudadanos protestó contra el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte tras la promulgación de la reforma del sistema de pensiones. El rechazo hacia ambas instituciones crece por medidas que, según advierten, afectarían sobre todo a la juventud peruana. El transporte fue restringido en la Av. Abancay y la presencia policial se incrementó ante la llegada de más manifestantes.



La Policía reprimió a los presentes con bombas lacrimógenas y golpes contra quienes se cruzaban en su camino, generando escenas de tensión en el centro de Lima y multiplicando las críticas a la dura respuesta del Gobierno frente a la protesta social.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu reformadesistemadepensiones afp protestasperu dinaboluarte

Desde El Búho pe

Loreto: Municipios deben destinar 5 del canon petrolero a comunidades indígenas PASÓ EN EL PERÚ.

Incendio en las faldas de Misti en Arequipa se extiende.

Ordenanza sobre ESI no busca quitar patria potestad ni suplantar a los padres, señala exministra.

CONTRA LAS AFP PNP reprime a jóvenes que rechazan la polémica reforma del sistema de pensiones.

Junín: Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, esquiva responder sobre reforma de pensiones.

Los audios del ministroll Santiváñez, el final se acerca Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Cusco: Candidato es rechazado por pasear gigantesco huaco fálico en plaza de Armas PASÓ EN EL PERÚ.

Junín: Satipo paga 32 más por combustible que otras municipalidades de la selva central PASÓ EN E.

Ayacucho: Fredepa realizó plantón en Huamanga luego de suspender paro regional PASÓ EN EL PERÚ.

¡BOMBAZA! No es IA: Santivañez esta desaparecido luego de audios que demuestran su mafia.

Educación sexual escolar en debate, ¿por qué se oponen a hablar del tema? AGENDA REGIONAL.

Enemigo público N 2 del Perú: López Aliaga Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¿SE CONTRADICE? Vizcarra echó flores a Pedro Castillo, pero luego dice que jamás habló con él.

PASÓ EN EL PERÚ: Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, esquiva responder sobre reforma de pensiones.

PASÓ EN EL PERÚ: Colegio de Periodistas rechaza medidas que afectarían la libertad de prensa.

Además hoy día 15 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.