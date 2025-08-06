GRABADO el 06-08-2025
La decrepitud moral de Rospigliosi
Llamó ladrón y asesino a Fujimori
Desde Hildebrandt en sus trece
La cabecilla y su mucama.
Candidatos del 2026.
¡Así te insulta Dina!.
La decrepitud moral de Rospigliosi.
Entre la traidora y el gusano.
¡No lo olviden!.
Dejó de rebuznar.
Porky y el asfalto.
Perú cómplice.
Prontuario de un presunto violador.
Porky miente como zampa.
Genocidio en Gaza.
Otro "extorsionable".
Mintiendo como bellaca.
EL MINERO Y BOLUARTE.
Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.
ÚLTIMOS VIDEOS
Hildebrandt en sus trece
Todos los videos desde Hildebrandt en sus trece en Youtube.