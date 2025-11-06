¿PARA QUÉ DESPLEGÓ EE.UU. EL USS GERALD FORD HACIA VENEZUELA? I RadarClips
El profesor Evan Ellis, investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de EE. UU., explicó que el GeraldFord es el portaaviones más grande y moderno de la flota estadounidense, acompañado por destructores, cruceros y un ala aérea capaz de realizar operaciones de ataque y reconocimiento. Su desplazamiento al sur del Caribe tiene un fuerte significado simbólico y estratégico, ya que deja temporalmente sin portaaviones al Mediterráneo. El movimiento amplía las opciones operativas de Washington frente a Venezuela, aunque no implica necesariamente una acción militar inmediata. En paralelo, el experto calificó como gestos simbólicos los anuncios rusos de suministro de misiles hipersónicos y de crucero a Venezuela, subrayando que ni siquiera Rusia dispone aún de esos sistemas plenamente operativos. Por último, señaló que EE. UU. ya contaba con la capacidad aérea necesaria para ejecutar ataques si el presidente lo ordenara, aunque una intervención directa sería compleja y políticamente controvertida.
