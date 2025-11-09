Rodrigo Paz asume como presidente y promete era de modernización en Bolivia Gestión
El economista y líder centroderechista Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia este sábado, iniciando una ruptura con dos décadas de gobiernos del bloque de izquierda. Su discurso de investidura incluyó una promesa clave: Nunca más una Bolivia aislada del mundo.
El nuevo mandatario hereda una grave crisis económica inflación del 19 anual y escasez de dólares, combustibles y divisas, y propone dinamizar la producción, atraer inversiones, reducir aranceles, modernizar el sistema energético y abrir la economía. Asimismo, anuncia un giro en la política exterior, retomando relaciones internacionales y buscando insertarse globalmente.
noticiashoy breakingnews Latinoamérica Bolivia RodrigoPaz investidura economía
