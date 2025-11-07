Noticias 7 de noviembre: MADURO PONE CONDICIONES A TRUMP PARA DIMITIR EN VENEZUELA Noticiero
El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, habría elaborado una lista de exigencias dirigidas a Donald Trump y al gobierno de Estados Unidos para facilitar su dimisión al poder en Venezuela. Según un informe de The Atlantic, Maduro está dispuesto a contemplar una salida negociada del poder siempre que se garanticen condiciones personales específicas, lo que abre un nuevo capítulo en la crisis política venezolana.
En un movimiento paralelo, Trump anunció tras una reunión con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que Estados Unidos está abierto a otorgar una exención a Hungría para que continúe comprando petróleo ruso, a pesar de las sanciones impulsadas por Washington. Esta señal diplomática pone en evidencia una realineación energética en Europa y alianzas cambiantes en política internacional.
Mientras tanto, en territorio estadounidense, más de 700 vuelos fueron cancelados este viernes en varios aeropuertos tras agravarse la crisis del control aéreo como consecuencia del prolongado cierre del gobierno federal. Un episodio que añade presión a la administración Trump en su gestión interna de infraestructura y servicios públicos.
En el ámbito internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó esta semana una propuesta impulsada por Estados Unidos para levantar sanciones contra el presidente de Siria, Ahmed alSharaa, apenas días antes de su visita a la Casa Blanca. La decisión marca un giro diplomático relevante en la política de Oriente Medio de Washington.
