08-11-2025

Noticias 8 de noviembre: RUSIA ALERTA A EE.UU. DE INTERVENCIÓN EN VENEZUELA

Rusia lanzó una fuerte advertencia a Estados Unidos: cualquier intervención militar en Venezuela solo agravará el conflicto y deberá resolverse por la vía diplomática. Moscú confirma su apoyo a Nicolás Maduro y denuncia el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe.



En Washington, Donald Trump otorgó a Hungría una exención para seguir comprando petróleo ruso, fortaleciendo su alianza con Viktor Orbán pese a las sanciones internacionales por la guerra en Ucrania.



Estados Unidos enfrenta críticas globales tras no asistir al Examen de Derechos Humanos de la ONU, siendo el primer país occidental en boicotear este proceso desde 2008.



En México, Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron coincidieron en que la lucha contra el narcotráfico debe hacerse respetando la soberanía de cada país, en medio de tensiones por ataques estadounidenses en el Caribe.



Y en Brasil, la Corte Suprema ratificó la condena de 27 años de cárcel contra Jair Bolsonaro por intentar un golpe de Estado después de perder las elecciones de 2022.



