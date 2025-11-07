GRABADO el 07-11-2025

MADURO EXIGE UN EXILIO DORADO PARA DEJAR EL PODER RADAR24

Nicolás Maduro estaría dispuesto a dejar el poder, pero no sin antes asegurar una salida a su medida. Según una reciente investigación del medio estadounidense TheAtlantic, el mandatario venezolano estaría negociando discretamente su retiro del régimen, exigiendo garantías como amnistía total, eliminación de la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos, y un exilio lujoso para él y su círculo más íntimo. ¿Es esta la antesala del final del régimen? ¿Hasta dónde está dispuesto a ceder Maduro para evitar ser capturado vivo o muerto, como ya se ha advertido desde Washington?



En este análisis exclusivo de Radar24, revelamos todos los detalles de las supuestas exigencias, los canales diplomáticos involucrados, las tensiones crecientes en el Mar Caribe tras el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford y las implicancias geopolíticas de una eventual salida negociada. Además, incluimos las reacciones de líderes internacionales como Javier Milei, la postura del Congreso de EE.UU., las advertencias del Comando Sur y los testimonios de venezolanos en el exilio.



00:02 Maduro dispuesto a dejar el poder y pide amnistía, según Atlantic

03:16 Comando Sur refuerza presencia en el Caribe

05:26 Maduro se burla de Trump por despliegue en el Caribe

07:15 Senado de EE. UU. aprueba acción militar

09:11 Octavio Paz, coronel en retiro del ejército de EE.UU. analiza posibles acciones militares en Venezuela

21:50 EE. UU. hunde narcolancha: Ya son 69 muertos

23:40 Diosdado Cabello defiende debido proceso

25:41 Inscripción militar aumenta 53, destaca Padrino

28:34 Milei responde a Maduro y lo llama cloaca

30:16 EE. UU. retira protección a venezolanos

30:36 Desirée Olaves, dirigente de Vente Venezuela se pronuncia sobre el pedido de amnistía de Maduro y el fin de TPS a venezolanos en EE.UU.



Venezuela NicolásMaduro negociación salidapoder EstadosUnidos crisisvenezolana



