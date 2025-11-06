GRABADO el 06-11-2025

Noticias 6 de noviembre: EEUU NO TIENE BASE LEGAL PARA ATAQUE TERRESTRE EN VENEZUELA  Noticiero

El gobierno del presidente Donald Trump informó este miércoles a legisladores, según fuentes de CNN, que Estados Unidos no tiene planes actualmente de lanzar ataques terrestres dentro de Venezuela, argumentando que no existe justificación legal para intervenir en su territorio. Esta declaración se produce en medio de la escalada de tensiones con Caracas, donde la Casa Blanca ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de promover el narcotráfico y amenazar la estabilidad hemisférica.

Paralelamente, la United States Navy difundió imágenes del portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford avanzando hacia el Caribe para integrarse al despliegue naval que Estados Unidos mantiene en la región, supuestamente como parte de sus operaciones contra el narcotráfico. Esta maniobra es interpretada por analistas como una demostración de fuerza hacia Venezuela y sus aliados en América Latina.

En el terreno migratorio, más de 250 000 venezolanos residentes en Estados Unidos perderán desde este viernes la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS) por decisión del gobierno de Trump y una resolución de la Supreme Court of the United States. Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional concluyeron que las condiciones en Venezuela ya no justifican la extensión de este estatus, lo que abre la puerta a posibles deportaciones masivas.

Finalmente, en Lima, el Congreso de Perú aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por el asilo concedido a la exjefa de gabinete de ese país, Betssy Chávez, quien enfrenta cargos por su supuesta implicación en un intento de golpe de Estado. Esta decisión profundiza la crisis diplomática entre Perú y México y podría tener efectos más amplios en la dinámica política regional.

no ataques dentro de Venezuela EE.UU.
despliegue portaaviones lugar Caribe contra narcotráfico
cancelación TPS venezolanos 250 000 EE.UU.
Perú declara persona non grata Sheinbaum México
crisis diplomática Perú México 2025
Donald Trump Venezuela
ataques de EE.UU. en el Caribe
portaaviones USS Gerald R. Ford
intervención militar Venezuela
Estatus de Protección Temporal TPS
venezolanos en Estados Unidos
expulsión de migrantes venezolanos
tensión EE.UU. Venezuela
flota militar EE.UU. Caribe
Nicolás Maduro y Trump

EEUUVenezuela TPSVenezolanos DespliegueMarítimoEEUU PerúSheinbaumCrisis CrisisDiplomáticaLatAm

¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.

GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

MADURO IMPONE MIEDO DIGITAL CON VENAPP Gestión.

RUSIA, IRÁN Y CHINA PROTEGEN AL 'CÁRTEL DE MADURO' I RadarClips.

Noticias 6 de noviembre: EEUU NO TIENE BASE LEGAL PARA ATAQUE TERRESTRE EN VENEZUELA  Noticiero.

MADURO ENTREGA RECURSOS A RUSIA E IRÁN Gestión.

Portaviones más grande del mundo se aproxima al Caribe para operaciones antidrogas Gestión.

¿Qué pasará con los 250 mil VENEZOLANOS que perderán su TPS este viernes 7 de noviembre? Gestión.

EL RÉGIMEN ACTIVA "ESPIONAJE ENTRE VECINOS": ASÍ FUNCIONA EL NUEVO CONTROL SOCIAL RADAR24.

¿PARA QUÉ DESPLEGÓ EE.UU. EL USS GERALD FORD HACIA VENEZUELA? I RadarClips.

¿Qué está pasando en NIGERIA y por qué TRUMP quiere ENVIAR MILITARES? EXPLICADO Gestión.

Noticias 6 de noviembre: 250 MIL VENEZOLANOS DEBERÁN ABANDONAR EE.UU. ESTE VIERNES Noticiero.

Régimen chavista sigue deteniendo a opositores Gestión.

Noticias 5 de noviembre: TRUMP ESTALLA CONTRA MAMDANI POR 'FUTURO' DE NUEVA YORK  Noticiero.

Putin muestra apoyo limitado a Venezuela Gestión.

PUTIN responde a TRUMP sobre acusaciones de PRUEBAS NUCLEARES SECRETAS Gestión.

LAS TRES OPCIONES MILITARES QUE EVALÚA TRUMP CONTRA MADURO RADAR24.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Gestión

video

MADURO IMPONE MIEDO DIGITAL CON VENAPP Gestión

video

RUSIA, IRÁN Y CHINA PROTEGEN AL 'CÁRTEL DE MADURO' I RadarClips

video

Noticias 6 de noviembre: EEUU NO TIENE BASE LEGAL PARA ATAQUE TERRESTRE EN VENEZUELA  Noticiero

video

MADURO ENTREGA RECURSOS A RUSIA E IRÁN Gestión

video

Portaviones más grande del mundo se aproxima al Caribe para operaciones antidrogas Gestión

video

¿Qué pasará con los 250 mil VENEZOLANOS que perderán su TPS este viernes 7 de noviembre? Gestión

video

EL RÉGIMEN ACTIVA "ESPIONAJE ENTRE VECINOS": ASÍ FUNCIONA EL NUEVO CONTROL SOCIAL RADAR24

video

¿PARA QUÉ DESPLEGÓ EE.UU. EL USS GERALD FORD HACIA VENEZUELA? I RadarClips

video

¿Qué está pasando en NIGERIA y por qué TRUMP quiere ENVIAR MILITARES? EXPLICADO Gestión

video

Noticias 6 de noviembre: 250 MIL VENEZOLANOS DEBERÁN ABANDONAR EE.UU. ESTE VIERNES Noticiero

video

Régimen chavista sigue deteniendo a opositores Gestión

video

Noticias 5 de noviembre: TRUMP ESTALLA CONTRA MAMDANI POR 'FUTURO' DE NUEVA YORK  Noticiero

video

Putin muestra apoyo limitado a Venezuela Gestión

video

PUTIN responde a TRUMP sobre acusaciones de PRUEBAS NUCLEARES SECRETAS Gestión

video

LAS TRES OPCIONES MILITARES QUE EVALÚA TRUMP CONTRA MADURO RADAR24

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL-PERU)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Creación del distrito de Santa Catalina (Luya)

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Fallecimiento del expresidente del Perú Miguel Iglesias

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 07 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo