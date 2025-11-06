GRABADO el 06-11-2025

Noticias 6 de noviembre: EEUU NO TIENE BASE LEGAL PARA ATAQUE TERRESTRE EN VENEZUELA Noticiero

El gobierno del presidente Donald Trump informó este miércoles a legisladores, según fuentes de CNN, que Estados Unidos no tiene planes actualmente de lanzar ataques terrestres dentro de Venezuela, argumentando que no existe justificación legal para intervenir en su territorio. Esta declaración se produce en medio de la escalada de tensiones con Caracas, donde la Casa Blanca ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de promover el narcotráfico y amenazar la estabilidad hemisférica.



Paralelamente, la United States Navy difundió imágenes del portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford avanzando hacia el Caribe para integrarse al despliegue naval que Estados Unidos mantiene en la región, supuestamente como parte de sus operaciones contra el narcotráfico. Esta maniobra es interpretada por analistas como una demostración de fuerza hacia Venezuela y sus aliados en América Latina.



En el terreno migratorio, más de 250 000 venezolanos residentes en Estados Unidos perderán desde este viernes la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS) por decisión del gobierno de Trump y una resolución de la Supreme Court of the United States. Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional concluyeron que las condiciones en Venezuela ya no justifican la extensión de este estatus, lo que abre la puerta a posibles deportaciones masivas.



Finalmente, en Lima, el Congreso de Perú aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por el asilo concedido a la exjefa de gabinete de ese país, Betssy Chávez, quien enfrenta cargos por su supuesta implicación en un intento de golpe de Estado. Esta decisión profundiza la crisis diplomática entre Perú y México y podría tener efectos más amplios en la dinámica política regional.



no ataques dentro de Venezuela EE.UU.

despliegue portaaviones lugar Caribe contra narcotráfico

cancelación TPS venezolanos 250 000 EE.UU.

Perú declara persona non grata Sheinbaum México

crisis diplomática Perú México 2025

Donald Trump Venezuela

ataques de EE.UU. en el Caribe

portaaviones USS Gerald R. Ford

intervención militar Venezuela

Estatus de Protección Temporal TPS

venezolanos en Estados Unidos

expulsión de migrantes venezolanos

tensión EE.UU. Venezuela

flota militar EE.UU. Caribe

Nicolás Maduro y Trump



EEUUVenezuela TPSVenezolanos DespliegueMarítimoEEUU PerúSheinbaumCrisis CrisisDiplomáticaLatAm



