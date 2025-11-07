GRABADO el 07-11-2025

Noticias 7 de noviembre: MADURO DEJARÁ PODER DE VENEZUELA SÍ TRUMP LE DA AMNISTÍA Noticiero

El líder del régimen de Nicolás Maduro habría presentado a la administración de Donald Trump una lista de peticiones para que él dimita al poder en Venezuela. Según un informe de The Atlantic, Maduro estaría considerando desmantelar la cúpula chavista bajo una negociación que incluye una salida pactada del poder, garantías personales y concesiones económicas.



En Washington, el Senado de Estados Unidos controlado por mayoría republicana rechazó una resolución bipartidista que habría prohibido a la administración republicana lanzar acciones militares en territorio venezolano sin el visto bueno del Congreso, lo que subraya el debate sobre los límites constitucionales de la acción externa de EE.UU.



Mientras tanto, en AsiaPacífico, China aceleró su modernización militar con la puesta en servicio de su tercer portaaviones, el CNS Fujian, el primero con sistema de catapultas electromagnéticas. Esta incorporación refuerza su capacidad naval de largo alcance y altera el balance estratégico regional.



Por último, el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth informó que las fuerzas armadas de EE.UU. realizaron un ataque naval en el mar Caribe contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico, como parte de la estrategia de seguridad regional en las aguas internacionales.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



Desde Diario Gestión

