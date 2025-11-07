INDUSTRIA PETROLERA VENEZOLANA SIGUE COLAPSANDO POR CORRUPCIÓN I radarclips
Harold Guerrero, especialista en comercio internacional explica que la crisis de la industria petrolera venezolana no se debe a sanciones externas ni a supuestos intereses de EstadosUnidos, sino a la corrupción interna, la mala gestión y el desvío de recursos hacia financiamiento político internacional. La producción, que llegó a 3 millones de barriles diarios, hoy apenas alcanza 150,000, mientras los principales directivos de PDVSA enfrentan investigaciones por multimillonarios desfalcos.
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
Desde Diario Gestión
MADURO EXIGE UN EXILIO DORADO PARA DEJAR EL PODER RADAR24.
INDUSTRIA PETROLERA VENEZOLANA SIGUE COLAPSANDO POR CORRUPCIÓN I radarclips.
¿Cuáles son las CONDICIONES que MADURO le pidió a TRUMP para DEJAR el PODER en VENEZUELA? Gestión.
Noticias 7 de noviembre: MADURO DEJARÁ PODER DE VENEZUELA SÍ TRUMP LE DA AMNISTÍA Noticiero.
MADURO IMPONE MIEDO DIGITAL CON VENAPP Gestión.
RUSIA, IRÁN Y CHINA PROTEGEN AL 'CÁRTEL DE MADURO' I RadarClips.
Noticias 6 de noviembre: EEUU NO TIENE BASE LEGAL PARA ATAQUE TERRESTRE EN VENEZUELA Noticiero.
MADURO ENTREGA RECURSOS A RUSIA E IRÁN Gestión.
Portaviones más grande del mundo se aproxima al Caribe para operaciones antidrogas Gestión.
¿Qué pasará con los 250 mil VENEZOLANOS que perderán su TPS este viernes 7 de noviembre? Gestión.
EL RÉGIMEN ACTIVA "ESPIONAJE ENTRE VECINOS": ASÍ FUNCIONA EL NUEVO CONTROL SOCIAL RADAR24.
¿PARA QUÉ DESPLEGÓ EE.UU. EL USS GERALD FORD HACIA VENEZUELA? I RadarClips.
¿Qué está pasando en NIGERIA y por qué TRUMP quiere ENVIAR MILITARES? EXPLICADO Gestión.
Noticias 6 de noviembre: 250 MIL VENEZOLANOS DEBERÁN ABANDONAR EE.UU. ESTE VIERNES Noticiero.
Régimen chavista sigue deteniendo a opositores Gestión.
Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.