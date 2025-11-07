GRABADO el 07-11-2025

INDUSTRIA PETROLERA VENEZOLANA SIGUE COLAPSANDO POR CORRUPCIÓN I radarclips

Harold Guerrero, especialista en comercio internacional explica que la crisis de la industria petrolera venezolana no se debe a sanciones externas ni a supuestos intereses de EstadosUnidos, sino a la corrupción interna, la mala gestión y el desvío de recursos hacia financiamiento político internacional. La producción, que llegó a 3 millones de barriles diarios, hoy apenas alcanza 150,000, mientras los principales directivos de PDVSA enfrentan investigaciones por multimillonarios desfalcos.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

