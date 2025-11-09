GRABADO el 09-11-2025

Noticias 9 de noviembre: RUSIA CERCA DE TOMAR POKROVSK TRAS ATAQUES MASIVOS EN UCRANIA Noticiero

Este 9 de noviembre, el mundo enfrenta una jornada marcada por noticias de alto impacto en distintos frentes. En Ucrania, las tropas rusas están cerca de capturar Pokrovsk, una ciudad clave en el este del país, tras una ofensiva sostenida de 21 meses liderada por el presidente VladimirPutin. Los ataques también han afectado la infraestructura energética, dejando sin servicios básicos a miles de ucranianos.

En Brasil, un poderoso tornado con vientos de hasta 250 km/h devastó Rio Bonito, en Paraná, dejando al menos seis muertos y más de 700 heridos. Mientras tanto, EEUU e Israel acusan a Irán de conspirar para asesinar a la embajadora israelí en México, una denuncia que Teherán y las autoridades mexicanas niegan rotundamente.

En Bolivia, Rodrigo Paz asume la presidencia con promesas de modernización y apertura económica tras 20 años de gobiernos socialistas.

Finalmente, México y Francia anuncian un acuerdo histórico para la repatriación de códices mesoamericanos, reforzando la cooperación cultural entre ambas naciones. Estas son las cinco noticias más relevantes del día.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de la provincia de Camaná (Arequipa)

Aniversario de la provincia de Camaná (Arequipa)

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Día del Exportador

Día del Exportador

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Festival de la Salchicha Huachana

Festival de la Salchicha Huachana

Nacimiento del compositor Francisco Reyes Pinglo

Nacimiento del compositor Francisco Reyes Pinglo

