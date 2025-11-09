Noticias 9 de noviembre: RUSIA CERCA DE TOMAR POKROVSK TRAS ATAQUES MASIVOS EN UCRANIA Noticiero
Este 9 de noviembre, el mundo enfrenta una jornada marcada por noticias de alto impacto en distintos frentes. En Ucrania, las tropas rusas están cerca de capturar Pokrovsk, una ciudad clave en el este del país, tras una ofensiva sostenida de 21 meses liderada por el presidente VladimirPutin. Los ataques también han afectado la infraestructura energética, dejando sin servicios básicos a miles de ucranianos.
En Brasil, un poderoso tornado con vientos de hasta 250 km/h devastó Rio Bonito, en Paraná, dejando al menos seis muertos y más de 700 heridos. Mientras tanto, EEUU e Israel acusan a Irán de conspirar para asesinar a la embajadora israelí en México, una denuncia que Teherán y las autoridades mexicanas niegan rotundamente.
En Bolivia, Rodrigo Paz asume la presidencia con promesas de modernización y apertura económica tras 20 años de gobiernos socialistas.
Finalmente, México y Francia anuncian un acuerdo histórico para la repatriación de códices mesoamericanos, reforzando la cooperación cultural entre ambas naciones. Estas son las cinco noticias más relevantes del día.
noticiashoy breakingnews internacionales Ucrania Brasil Irán Bolivia México Francia conflicto disasterclimático
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
noticias 9 de noviembre
conflicto Ucrania Pokrovsk
tornado Brasil Paraná
acuerdo México Francia códices
Irán conspiración embajadora Israel
Rodrigo Paz presidente Bolivia
agenda internacional América Latina
avance militar Rusia Ucrania
desastre natural Brasil 2025
cooperación cultural México Francia
geopolítica Medio Oriente Latinoamérica
economía política Bolivia crisis
seguridad internacional Irán Israel
vientos de 250 km/h Brasil
redistribución de poder Latinoamérica
análisis noticias globales
impacto regional noticias
giro político Bolivia 2025
relaciones diplomáticas México Francia
Desde Diario Gestión
Rodrigo Paz asume como presidente y promete era de modernización en Bolivia Gestión.
Noticias 9 de noviembre: RUSIA CERCA DE TOMAR POKROVSK TRAS ATAQUES MASIVOS EN UCRANIA Noticiero.
MADURO IMPULSA APP EN UN INTENTO DE CONTROL CIUDADANO I Gestión.
EE.UU. acusa a IRÁN de PLANEAR asesinato contra embajadora israelí en MÉXICO Gestión.
Noticias 8 de noviembre: RUSIA ALERTA A EE.UU. DE INTERVENCIÓN EN VENEZUELA Noticiero.
MADURO SE VERÁ FORZADO A DEJAR EL PODER POR EL CARIBE Gestión.
Noticias 7 de noviembre: MADURO PONE CONDICIONES A TRUMP PARA DIMITIR EN VENEZUELA Noticiero.
MADURO VIVE UNA UTOPÍA AL PEDIR AMNISTÍA, ASEGURA EX OFICIAL DE EE.UU. Gestión.
MADURO EXIGE UN EXILIO DORADO PARA DEJAR EL PODER RADAR24.
INDUSTRIA PETROLERA VENEZOLANA SIGUE COLAPSANDO POR CORRUPCIÓN I radarclips.
¿Cuáles son las CONDICIONES que MADURO le pidió a TRUMP para DEJAR el PODER en VENEZUELA? Gestión.
Noticias 7 de noviembre: MADURO DEJARÁ PODER DE VENEZUELA SÍ TRUMP LE DA AMNISTÍA Noticiero.
MADURO IMPONE MIEDO DIGITAL CON VENAPP Gestión.
RUSIA, IRÁN Y CHINA PROTEGEN AL 'CÁRTEL DE MADURO' I RadarClips.
Noticias 6 de noviembre: EEUU NO TIENE BASE LEGAL PARA ATAQUE TERRESTRE EN VENEZUELA Noticiero.
Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.