RUSIA, IRÁN Y CHINA PROTEGEN AL 'CÁRTEL DE MADURO' I RadarClips
Orlando Moreno, coordinador de derechos humanos de Vente Venezuela denunció que Rusia, Irán y China actúan en Venezuela no como aliados, sino como socios del cártel de Maduro, que habría entregado la soberanía y los recursos del país. Señaló que la presencia militar extranjera sirve para proteger el régimen y sus rutas de tráfico, mientras que el pueblo sufre represión y secuestros, incluidos niños. Destacó la esperanza de una transición pacífica y ordenada, respaldada por aliados internacionales, y urgió a la comunidad global a actuar para desmantelar la estructura criminal y restablecer la democracia y la justicia en Venezuela.
