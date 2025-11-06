GRABADO el 06-11-2025

RUSIA, IRÁN Y CHINA PROTEGEN AL 'CÁRTEL DE MADURO' I RadarClips

Orlando Moreno, coordinador de derechos humanos de Vente Venezuela denunció que Rusia, Irán y China actúan en Venezuela no como aliados, sino como socios del cártel de Maduro, que habría entregado la soberanía y los recursos del país. Señaló que la presencia militar extranjera sirve para proteger el régimen y sus rutas de tráfico, mientras que el pueblo sufre represión y secuestros, incluidos niños. Destacó la esperanza de una transición pacífica y ordenada, respaldada por aliados internacionales, y urgió a la comunidad global a actuar para desmantelar la estructura criminal y restablecer la democracia y la justicia en Venezuela.

MADURO IMPONE MIEDO DIGITAL CON VENAPP Gestión.

RUSIA, IRÁN Y CHINA PROTEGEN AL 'CÁRTEL DE MADURO' I RadarClips.

Noticias 6 de noviembre: EEUU NO TIENE BASE LEGAL PARA ATAQUE TERRESTRE EN VENEZUELA  Noticiero.

MADURO ENTREGA RECURSOS A RUSIA E IRÁN Gestión.

Portaviones más grande del mundo se aproxima al Caribe para operaciones antidrogas Gestión.

¿Qué pasará con los 250 mil VENEZOLANOS que perderán su TPS este viernes 7 de noviembre? Gestión.

EL RÉGIMEN ACTIVA "ESPIONAJE ENTRE VECINOS": ASÍ FUNCIONA EL NUEVO CONTROL SOCIAL RADAR24.

¿PARA QUÉ DESPLEGÓ EE.UU. EL USS GERALD FORD HACIA VENEZUELA? I RadarClips.

¿Qué está pasando en NIGERIA y por qué TRUMP quiere ENVIAR MILITARES? EXPLICADO Gestión.

Noticias 6 de noviembre: 250 MIL VENEZOLANOS DEBERÁN ABANDONAR EE.UU. ESTE VIERNES Noticiero.

Régimen chavista sigue deteniendo a opositores Gestión.

Noticias 5 de noviembre: TRUMP ESTALLA CONTRA MAMDANI POR 'FUTURO' DE NUEVA YORK  Noticiero.

Putin muestra apoyo limitado a Venezuela Gestión.

PUTIN responde a TRUMP sobre acusaciones de PRUEBAS NUCLEARES SECRETAS Gestión.

LAS TRES OPCIONES MILITARES QUE EVALÚA TRUMP CONTRA MADURO RADAR24.

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

