Benjamin Netanyahu anuncia que permitirá salida de palestinos de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este martes que Israel permitirá que los palestinos salgan de la Franja de Gaza, mientras las Fuerzas de Defensa de Israel se preparan para una ofensiva más amplia en el territorio. La declaración llega en un contexto de alta tensión y combates intensos, lo que abre interrogantes sobre las rutas y condiciones para la evacuación de civiles. En este informe, te contamos los detalles de la medida, el contexto militar y las reacciones internacionales frente a esta decisión.

