Benjamin Netanyahu anuncia que permitirá salida de palestinos de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este martes que Israel permitirá que los palestinos salgan de la Franja de Gaza, mientras las Fuerzas de Defensa de Israel se preparan para una ofensiva más amplia en el territorio. La declaración llega en un contexto de alta tensión y combates intensos, lo que abre interrogantes sobre las rutas y condiciones para la evacuación de civiles. En este informe, te contamos los detalles de la medida, el contexto militar y las reacciones internacionales frente a esta decisión.
Además hoy día 13 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de los Zurdos

Día Internacional de los Zurdos

Día Mundial de la Caligrafía

Día Mundial de la Caligrafía

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Día Nacional de la Salud y el Buen Trato al Paciente

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

