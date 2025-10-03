GRABADO el 03-10-2025

Venezuela denuncia incursión de cazas de EE.UU. cerca de sus costas El Comercio

El gobierno de Venezuela denunció que cazas estadounidenses F-35 se acercaron a sus costas en medio de la creciente tensión militar con Estados Unidos, que mantiene un despliegue de ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones de reconocimiento en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.



El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que el sistema de defensa aérea venezolano detectó a las aeronaves y que incluso fueron avistadas por pilotos comerciales. El funcionario advirtió que las maniobras de Washington constituyen una provocación que no intimida al pueblo ni a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.



Por su parte, el presidente Nicolás Maduro calificó la operación como un asedio militar y una amenaza directa contra Venezuela, mientras acusa a Trump de buscar un pretexto para derrocarlo y apropiarse del petróleo.



En paralelo, Caracas anunció la destrucción de campamentos de guerrillas colombianas en su territorio y denunció que EE.UU. ha hundido al menos cuatro embarcaciones en las últimas semanas.



