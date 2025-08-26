GRABADO el 26-08-2025

III feria gastronómica será este 28 y 29 de agosto

La Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico local y en alianza con la asociación de hoteles y restaurantes de Trujillo y La Libertad, anunció la realización de la tercera edición de la Feria Gastronómica Trujillo, tradición y sabor. El evento se llevará a cabo el jueves 28 y viernes 29 de agosto, desde las 9 de la mañana, en la plazuela el recreo, con el objetivo de fortalecer la identidad local y reunir a las familias en torno a la riqueza culinaria de la región.



Durante estas fechas, reconocidos restaurantes emblemáticos de la ciudad ofrecerán sus platos típicos a precios accesibles, como parte de la proyección social de la feria. La iniciativa busca no solo poner en valor la gastronomía trujillana, sino también acercarla a la población en un espacio de encuentro y disfrute familiar.



La feria contará además con un variado programa cultural que incluye la presentación de la banda municipal, parejas de marinera, danzantes folclóricos y espectáculos de música criolla, tropical y vernacular. De esta manera, Trujillo, tradición y sabor se consolida como una vitrina gastronómica y cultural que resalta la diversidad y el talento de la ciudad.



