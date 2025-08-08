GRABADO el 08-08-2025

Noticias del 8 de agosto: EEUU ofrece USD 50 MILLONES por MADURO y lo acusa de NARCO Noticiero

El gobierno de EstadosUnidos anunció este jueves que aumenta de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por NicolásMaduro, presidente de Venezuela, acusado por la secretaria de Justicia PamBondi de utilizar organizaciones como el TrendeAragua, el cártel de Sinaloa y el CárteldeLosSoles para introducir drogas letales y violencia en territorio estadounidense. Esta medida eleva la presión sobre el líder chavista, acusado de narcotráfico y corrupción.



En Israel, el gabinete de seguridad aprobó el plan de BenjaminNetanyahu para derrotar a Hamás y tomar el control de CiudaddeGaza. El plan contempla que el ejércinoisraelí asuma el control del norte de la FranjadeGaza, desarme a Hamás, devuelva a todos los rehenes y establezca una administración civil que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina, mientras distribuye ayuda humanitaria fuera de las zonas de combate.



El presidente de Colombia, GustavoPetro, desconoció la soberanía de Perú sobre la isla SantaRosadeLoreto, ubicada en el ríoAmazonas. Desde Leticia, reiteró que el distrito constituido por el gobierno peruano vulnera el ProtocolodeRíodeJaneiro, abriendo un nuevo capítulo de tensión diplomática entre ambos países.



En Japón, las autoridades emitieron una alerta de máximo nivel en la región de Kagoshima debido a lluvias sin precedentes. Medio millón de personas fueron instadas a evacuar sus hogares para prevenir tragedias ante el riesgo de deslizamientos e inundaciones.



El presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, anunció que se reunirá con el presidente de Rusia, VladimirPutin, incluso si el líder ruso no mantiene previamente un encuentro con VolodimirZelenski. Desde el despacho oval, Trump afirmó que la cumbre busca abrir una vía de diálogo para la crisis en Ucrania, aunque no condicionará su realización a un acuerdo previo entre Moscú y Kiev.



