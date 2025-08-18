GRABADO el 18-08-2025

¿Perú desaprueba a Dina Boluarte y Rafael López Aliaga?: qué dice la encuesta Datum TQH EN VIVO

La última EncuestaDatum para El Comercio revela una situación alarmante: la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte escaló al histórico 96  a nivel nacional, mientras que su aprobación permanece en apenas el 3 , su peor registro en toda su gestión.

En este episodio de TenemosQueHablar, analizamos estas cifras críticas, el creciente rechazo a la presidenta y el repunte del alcalde, junto al impacto político y las reacciones oficiales a esta crisis de legitimidad.

DinaBoluarte RafaelLópezAliaga desaprobaciónPerú políticaPerú datoelectoral

10:25 Inicio del programa
13:50 Entrevista a Urpi Torrado, CEO de Datum International
37:35 Entrevista a Jeffrey Radzinsky, analista político

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

