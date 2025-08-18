¿Perú desaprueba a Dina Boluarte y Rafael López Aliaga?: qué dice la encuesta Datum TQH EN VIVO
La última EncuestaDatum para El Comercio revela una situación alarmante: la desaprobación de la presidenta Dina Boluarte escaló al histórico 96 a nivel nacional, mientras que su aprobación permanece en apenas el 3 , su peor registro en toda su gestión.
En este episodio de TenemosQueHablar, analizamos estas cifras críticas, el creciente rechazo a la presidenta y el repunte del alcalde, junto al impacto político y las reacciones oficiales a esta crisis de legitimidad.
DinaBoluarte RafaelLópezAliaga desaprobaciónPerú políticaPerú datoelectoral
10:25 Inicio del programa
13:50 Entrevista a Urpi Torrado, CEO de Datum International
37:35 Entrevista a Jeffrey Radzinsky, analista político
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
desaprobación Dina Boluarte
96 rechazo presidencial
3 aprobación Boluarte
Boluarte gestión impopular
récord negativo política Perú
encuesta Datum El Comercio
popularidad Rafael López Aliaga
48 aprobación alcalde Lima
caída de aprobación política
repunte político Lima
crisis de legitimidad Perú
mensaje a la nación rechazo
análisis encuesta política
líderes rechazados Perú
reacción oficial encuesta
gestión impopular presidencial
recuperación en popularidad
tendencias electorales Perú
impacto político desfavorable
dato electoral reciente
