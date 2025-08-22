GRABADO el 22-08-2025

¿Por qué Rusia y Ucrania luchan por el Donetsk? El Comercio

La ciudad de Donetsk se ha convertido en el epicentro del conflicto entre Ucrania y Rusia. Moscú ya controla el 70 de esta región estratégica del Donbás y busca consolidar el dominio total para reforzar su reivindicación, aunque no sea reconocida internacionalmente. Para Ucrania, perder Donetsk significaría no solo un retroceso territorial, sino la caída de un baluarte defensivo clave y un nuevo éxodo de refugiados. Fortificaciones, trincheras, campos minados y un cinturón de fortalezas marcan la resistencia ucraniana. ¿Qué consecuencias tendría que Ucrania ceda Donetsk?



noticiashoy breakingnews internacionales ucrania rusia donetsk donbás zelensky conflicto guerra



Sitio web: http://elcomercio.pe



Desde EL COMERCIO

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

