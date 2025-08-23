GRABADO el 23-08-2025

Capturan al hermano de Iván Mordisco, líder de disidencias de las FARC en Colombia El Comercio

La policía de Colombia capturó a alias "Mono Luis", hermano del líder guerrillero más buscado del país, IvánMordisco, durante un operativo en una zona rural cercana a Bogotá, anunció el viernes el presidente GustavoPetro.

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Maduro acusa a EE.UU. de preparar un cambio de régimen con "plan ilegal" El Comercio.

El Salvador exige uniformes impecables y cortes militares en colegios El Comercio.

Capturan al hermano de Iván Mordisco, líder de disidencias de las FARC en Colombia El Comercio.

¿Cuál es el poder y capacidad militar VENEZUELA para defenderse de un ataque? El Comercio.

¿Por qué Donetsk es vital para la estrategia militar rusa? El Comercio.

El regreso de la violencia armada en Colombia: CLAVES para entender los últimos ataques EC.

Conoce el paradero Mirando hacia el futuro El Comercio.

Terremoto de 7.5 en Chile sacude la Antártica, pero descartan riesgo de tsunami El Comercio.

DR. CHOY ESTÁ CON NOSOTROS UNOMÁS ENVIVO.

Maduro llama a un "alistamiento nacional" ante ofensiva de EE.UU. El Comercio.

Congreso retrocede y no aumentará sueldo de diputados y senadores Mirada de fondo.

Audiencia Pedro Castillo en vivo: piden el cese de prisión preventiva El Comercio.

Graves incidentes obligan a cancelar partido entre Independiente y U. de Chile TQH EN VIVO.

Colombia: atentado con carro bomba en Cali y ataque a helicóptero en Antioquia El Comercio.

Tragedia en Avellaneda: ¿Alianza Lima pasaría a semifinales tras sanción de Conmebol? El Comercio.

Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad de San Bartolomé en la ciudad de Huacho

Fallecimiento de Santa Rosa de Lima

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

FERITAC en la región Tacna

Festividad de Santa María Magdalena en Ayacucho

Festividad de San Bartolomé en el distrito de Tinta (Cusco)

