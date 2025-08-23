GRABADO el 23-08-2025

Capturan al hermano de Iván Mordisco, líder de disidencias de las FARC en Colombia

La policía de Colombia capturó a alias "Mono Luis", hermano del líder guerrillero más buscado del país, IvánMordisco, durante un operativo en una zona rural cercana a Bogotá, anunció el viernes el presidente GustavoPetro.



