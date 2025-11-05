GRABADO el 05-11-2025

Zohran Mamdani: el nuevo alcalde de Nueva York que desafía a Trump y su política migratoria EC

Zohran Mamdani hizo historia: nacido en Uganda, hijo de inmigrantes y autodenominado socialista demócrata, fue elegido como el nuevo alcalde de Nueva York, derrotando al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa.



Con apenas 34 años, se convierte en el primer alcalde socialista de la ciudad en décadas, con propuestas que dividen opiniones: transporte público gratuito, más impuestos a millonarios, expansión de la ciudad santuario e incluso quitar funciones a la policía para crear un nuevo Departamento de Seguridad Comunitaria.



Pero su victoria va más allá de lo local: Donald Trump ya lo calificó como comunista peligroso y amenaza con retirar fondos federales a Nueva York. Mamdani le respondió: Nueva York le mostrará al mundo cómo derrotarte.



