GRABADO el 07-11-2025

Presidenta Sheinbaum anuncia plan contra abusadores tras sufrir agresión El Comercio

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el jueves un ambicioso plan para frenar el abuso sexual en México. La iniciativa apuesta por tipificar estas conductas como delito en todo el país, agilizar las denuncias y asegurar que la justicia llegue de forma efectiva. Este año ya se registran más de 25000 denuncias de acoso sexual, según cifras oficiales. Tras vivir ella misma una agresión, la mandataria instó a que la mujer tenga un espacio de denuncia que sea ágil, que sea expedito, y que permita que realmente se haga la justicia. En este video te explicamos qué implica el plan, cómo será la reforma, qué dicen los estados sobre la tipificación del delito y por qué puede marcar un hito en la lucha contra la violenciadegénero en México.



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Tensión en la frontera EE.UU.-México tras presuntos ataques a la Patrulla Fronteriza El Comercio.

Crhiss Vanger: el tiktoker peruano acusado de estafa millonaria y en la mira de la SBS El Comercio.

UNIVERSITARIO VS GARCILASO EN VIVO TORNEO CLAUSURA 2025 El Comercio.

CONGRESO: Subcomisión aprueba informe que inhabilita por 10 años a BETSSY CHÁVEZ y PEDRO CASTILLO.

Crean División de Investigación de Extorsiones ante incremento de delitos El Comercio.

Polémica en Miss Universo 2025: ¿Quién es Nawat Itsaragrisil y qué pasó con Miss México? EC.

Betssy Chávez: Congreso evalúa su inhabilitación política por 10 años El Comercio.

Congreso evalúa inhabilitar a Betssy Chávez por intento de golpe de Estado.

Congreso propone citar al canciller Hugo de Zela por crisis diplomática con México El Comercio.

Capturan a presunto extorsionador mientras exigía cupos a un chofer.

INPE realiza megaoperativo sorpresa en el penal Castro Castro.

NOTICIAS PERÚ 7 DE NOVIEMBRE: EVALÚAN INHABILITAR A BETSSY CHÁVEZ POR GOLPE DE ESTADO.

CACHO VS MACHO - DOS DIVOS, UN SOLO ESPEJO UNO MÁS ENVIVO.

Rosalía revela detalles de LUX, su nuevo álbum Somos.

Presidenta Sheinbaum anuncia plan contra abusadores tras sufrir agresión El Comercio.

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.