Axel Kaiser analiza el avance del socialismo juvenil en América Latina El Comercio
El intelectual chileno Axel Kaiser, senior fellow del Adam Smith Center (FIU), analiza por qué el socialismo gana apoyo entre los jóvenes en EE.UU. y si esta tendencia puede expandirse a América Latina. Explica el rol de las universidades, el auge del progresismo, critica a Mandamni nuevo líder de izquierda en Nueva York y advierte sobre los riesgos del estatismo en países como Perú, Chile y Argentina. ¿Estamos frente a un cambio cultural global o a un ciclo que se va a revertir?
