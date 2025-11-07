GRABADO el 07-11-2025

Betssy Chávez: Congreso evalúa su inhabilitación política por 10 años El Comercio

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República del Perú debatió este viernes el informe final que propone la inhabilitación por 10 años de Betssy Chávez, junto a Pedro Castillo y Willy Huerta, por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En el documento, la ponente Ana Zegarra acusa a Chávez de infracción constitucional y solicita que se le imponga la sanción máxima de inhabilitación. También se archiva el caso del congresista Roberto Sánchez al considerar que no se comprobó su participación. El informe será elevado ahora a la Comisión Permanente del Congreso de la República del Perú y, de ser aprobado, pasará al Pleno para el voto final. Usa esta información en tu análisis sobre la estabilidad política y los procesos institucionales en Perú. PolíticaPerú BetssyChávez Inhabilitación



