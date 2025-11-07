GRABADO el 07-11-2025

Rosalía revela detalles de LUX, su nuevo álbum Somos

Somos viajó a Ciudad de México para tener una entrevista con Rosalía, que esta semana presentó su cuarto disco de estudio, un trabajo que ya cosecha críticas positivas en todo el mundo: Lux. Esta es la crónica de una serie de encuentros que sostuvimos con la artista española del momento.



Rosalía LUX RosalíaLUX Música2025 EntrevistaRosalía



